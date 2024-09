Paulo Fonseca è il nuovo Rudi Garcia | la mossa di Ibra nelle ultime ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Milan ricorda sinistramente il Napoli di un anno fa. Il comportamento di Leao e Theo nell'ormai famoso “cooling break” non è stato molto diverso dalle proteste inscenate da Kvara e Osimhen dopo i cambi di. Come quest'ultimo sostituiva i leader dello scudetto per dare un segnale, per far notare che erano loro i primi a non seguirlo,ha lasciato in panchina i leader dell'ormai lontano scudetto rossonero per suggerire la stessa cosa. Di solito queste scene sono l'inizio della fine di un allenatore. Quasi mai, anzi mai, si riesce a ricucire il rapporto, e quando la società è costretta a intervenire non può che esonerare il mister, visto che cambiarne uno è più facile che cambiarne due o più, soprattutto se a mercato chiuso.