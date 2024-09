Strage in famiglia l' ipotesi della pm | La festa del padre forse ha acuito ciò che covava

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) "So che non si torna indietro". Sono le parole che il 17enne di Paderno Dugnano, accusato di aver ucciso a coltellate, madre e fratellino, ha detto alla pm facente funzione del Tribunale dei minori di Milano, Sabrina Ditaranto. Il magistrato durante una conferenza stampa a Milano, ha detto che durante l'interrogatorio "il ragazzo iniziava a rendersi contorealtà egravità di quanto commesso. Ha capito che ciò che ha fatto è irreversibile e che non può tornare indietro". Al giovane sono contestate le aggravantipremeditazione, del rapporto di parentela,minore età di una delle persone offese e dell'aver agito nottetempo, approfittando del sonno delle vittime. La pm ha escluso l'aggravante dei futili motivi, nonostante non sia ancora chiaro il movente che ha spinto il giovane al gesto estremo.