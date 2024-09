Il video di de marco Le vere barriere sono quelle culturali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) "La barriera che mi fa più paura è quella culturale. Desidererei che, al di là dello sport, ci fosse tanta inclusione, non solo su disabilità, ma anche sul tono della carnagione, su gusti individuali, sulla diversità, su tutti i colori del mondo". Ha 22 anni, ma ha tante cose da dire, Rosa Efomo De, atleta della Nazionale azzurra di badminton paralimpico. E le ha dette, in un messaggio le cui frasidette con la potenza del sorriso, con unrilanciato ieri dai canali della Polizia di Stato, nell’ambito della collaborazione tra il Comitato italiano paralimpico e l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori.