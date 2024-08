L’avventura fino in Kazakistan | Impegnativa ma ci siamo riusciti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) I nostri eroi ce l’hanno fatta e dopo circa un mese e mezzo di viaggio il Mongol Rally è stato domato, i 14.000 chilometri percorsi e la sfida vinta. I tre ravennati, tutti classe ’94, Massimiliano Farina, Antonio Capone e Luca Senni, che insieme hanno frequentato il liceo scientifico Oriani, sono arrivati indenni a Oskemen, alla finish line della grande avventura che li ha portati da Praga ala bordo di una scassatissima Toyota Yaris con oltre vent’anni di vita – ma è condizione essenziale per partecipare, auto vecchie e malconce – ma anche lei made in Ravenna, come l’equipaggio che ha vissuto davvero avventure di ogni genere. E non è stata impresa da poco visto che, tra un motivo e l’altro, su 55 equipaggi partenti solo una trentina ha attraversato il traguardo.