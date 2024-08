Pagelle Puskas Akademia-Fiorentina 5-6 d c r | voti e tabellino ritorno spareggio Conference League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) De Gea il migliore, Moise Kean il più convincente di questa prima fase dell’era Palladino. Male tutti gli altri. Da Pongracic a Colpani, passando per l’espulso Ranieri e Dodò. Sono in sintesi ledi1-1 (5-6 d.c.r.), match che promuove ai calci di rigore i viola nella fase campionato di. Non è stata una serata facile però per gli uomini di Raffaele Palladino. Al 40? serve un super De Gea per negare la rete a Puljic dopo un’imbucata in area. L’ex United si ripete sempre al 51? su una conclusione da distanza ravvicinata di Puljic. A sistemare i problemi in casaci pensa Moise Kean che al 59? vince il duello fisico con Golla e realizza il gol del vantaggio. Nel finale però lasi fa male da sola: Ranieri commette fallo da rigore su Colley e viene espulso. Dagli undici metri Nagy non sbaglia.