L’avvocatura piange Carlo Lazzarini fine giurista e appassionato politico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Viareggio, 28 agosto 2024 –“ha cessato di esistere” la notte scorsa. Era questa un’espressione indolore che il grande avvocato usava talvolta nei suoi atti. È morto a 72 anni nella sua casa al Campo d’Aviazione, serenamente sedato, per un’inarrestabile malattia che lo ha aggredito pochi mesi fa. Di lui non resta solo il segno di un grande della professione forense, ma soprattutto la carica umana connotata da una morale e un’etica sempre più rare. L’avvocatoera nato il 7 aprile 1952 a San Paolo del Brasile, dove il padre Alfio e la mamma Paola Paolini si trovavano per lavoro. Alfio infatti era un dirigente industriale alla guida di una filiale in Sudamerica. «La prima cosa dell’Europa che ho visto – amava raccontare– è stato il porto di Lisbona».