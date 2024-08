Echi della Scuola d’arte di Katarina Alivojvodic a Cortona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Arezzo, 27 agosto 2024 – Dal 1° all’8 settembre 2024 Palazzo Ferretti, in via Nazionale 45 a, ospita “”, mostra collettiva di pitturadi. Domenica 1° settembre, alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale a ingresso libero e gratuito. La mostra, realizzata grazie al contributo di Carta & Penna di Giustini Cristina, sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 20. LA MOSTRA, maestra e pittrice di origine serbo-croata, da anni attiva in tutta Italia con i suoi corsi per adulti e bambini, riunisce ai suoi allievi per esporre in una grande collettiva i disegni e i dipinti eseguiti durante l’anno scolastico 2023/24. I ventitre studenti provengono sia dallain presenza di Arezzo, sia dallaon line che include allievi di tutta Italia.