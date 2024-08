La visita di Li da Putin mostra forze e difetti del rapporto Cina-Russia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Il Cremlino sarebbe in difficoltà a sostenere il suo sforzo bellico se latagliasse il supporto materiale alla”, dice una card pubblicata dall’account su X della missione statunitense alla Nato. “Lasta attivamente supportando il ciclo di produzione della difesa della, minando l’impatto significativo delle sanzioni degli Stati Uniti e degli Alleati. La PRC (Popular Republic of China, ndr) deve smettere di consentire l’ingiustificata guerra di aggressione del Cremlino contro l’Ucraina, che rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza e la stabilità europea”, dice la caption del post. È questo il quadro con cui Usa e Ue (dunque Nato) osservano ladel premier cinese, Li Qiang, a Mosca per rafforzare i legami sino-russi in un momento critico dell’invasione ucraina.