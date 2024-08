In bici sullo sterrato Ecco il nuovo circuito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ci siamo. Prende forma sempre più definita il progetto si sviluppo nell’area della ex cava di Tabina vicina alla sede della Fondazione Orione 80. Sono infatti in corso i lavori per la realizzazione di percorsi protetti e in sicurezza per la pratica del ciclismo fuoristrada: quattro i tracciati, dal più semplice al più impegnativo, con diverse tipologie di pavimentazione per uno sviluppo completo di circa 1.200 metri. Nello specifico, due percorsi sono dedicati ai più piccoli e avranno una pavimentazione più regolare (macadam e stabilizzato), mentre gli altri due saranno in terra battuta e in ghiaia vagliata, che verranno arricchiti di saliscendi sugli argini della cava e brevi tratti pavimentati con sassi di fiume e rocce per ricreare situazioni rinvenibili nel fuoristrada, oltre a una serie di gobbe e ostacoli di vario genere.