Abbiamo solo 12 minuti | yacht affondato non ci sono buone notizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Continuano le ricerche dei sei dispersi delloBayesiandavanti al Porticello, in provincia di Palermo. L’imbarcazione si trova a 56 metri di profondità ed e le operazioni di ricerca si stanno rivelando davvero difficili. Già dalle prime ore del mattino di oggi, 21 agosto, i Vigili del Fuoco, la capitaneria di Porto e diversi tecnici e ingegneri siincontrati a Porticello per fare il punto della situazione e per poi riprendere le immersioni. Finora soltanto il corpo del cuoco dell’imbarcazione è stato recuperato dai sommozzatori. Leggi anche: Tragedia del Bayesian, cosa non torna sul naufragio: perchédispersi loro Leggi anche: Naufragio Bayesian, la moglie di Mike Lynch crolla: cos’è successo sulla barca, non ciIl veliero a largo con all’orizzonte il temporale in arrivo.