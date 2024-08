La vita sentimentale di Alain Delon | amori e relazioni che hanno segnato la sua esistenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024), uno degli attori più iconici della storia del cinema francese, non è stato solo un talento sul grande schermo, ma anche un protagonista di unaintensa e spesso turbolenta. La sua morte, avvenuta oggi, riporta alla luce le storie d'amore chela sua. Romy Schneider: il grande amore La storia d'amore trae Romy Schneider è forse la più celebre e struggente. I due si incontrarono nel 1958 sul set del film “L'amante pura”. La loro relazione, durata fino al 1964, fu caratterizzata da una passione intensa e da momenti di grande difficoltà.ha sempre considerato Romy come il grande amore della sua, nonostante il loro rapporto si sia concluso in modo brusco con un semplice biglietto di addio da parte di. Nathalie: l'unico matrimoniosposò Nathalie(nata Francine Canovas) nel 1964.