La presentazione 2 Promozione Il Colombaro con tredici volti nuovi La missione ’orange’ è la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo 8 stagioni di attesa asi torna a respirare aria di, conquistata a maggio grazie alla vittoria della Coppa di Prima categoria. La squadradel confermato mister Stefano Antonelli si è radunata giovedì 16 per dare la caccia alla, con una rosa che ha visto l’inserimento di ben 13 pedine nuove dal mercato. Tutto nuovo soprattutto l’attacco che ha perso i tre migliori marcatori del torneo scorso, Adjetey (ancora senza squadra), Dapoto (ora al Ganaceto), autori di 7 reti a testa, e Anang (andato alla United Carpi) a segno 6 volte. Toccherà a Bernardo, Cataldo e Francioso (13 reti due anni fa a) non farli rimpiangere, poi sono arrivati Toni fra i pali, Schenetti dietro e Pacilli in mediana. Nello staff di mister Antonelli ci sono il vice Nicolò Poppi e il preparatore dei portieri Matteo Botti.