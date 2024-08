Fine dell' allerta caldo in Italia Solo una città da bollino rosso | qual è

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo intere settimane di alte temperature, arriva la. Già oggi, secondo il bollettino del ministeroa Salute, dopo giornate di afa insopportabile, leda, che indica proprio le ondata di calore con condizioni di emergenza, sono appena quattro: Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. Diciannove invece sono in giallo, livello di pre-: si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Quattro, invece, sono diventate verdi, il cosiddetto livello 0 che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salutea popolazione: Cagliari, Civitavecchia, Genova e Viterbo.