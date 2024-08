’Belcanto Age’ Due serate di musica lirica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Due appuntamenti dedicati alla. Giovedì 29 a Montisi e sabato 31 a Montalcino in scena ‘Belcanto, una mini rassegna di due, evento straordinario dedicato alla gloriosa tradizione del belcanto, con la direzione artistica del tenore toscano Luca Canonici. Il primo evento dal titolo Let the bright seraphim del 29 sarà alle 20 nel Giardino di San Martino, a Montisi. Saranno Chiara Boccabella (soprano), Emilio Botto (tromba), Michele Tazzari (violoncello), Andrea Severi (cembalo) a cimentarsi nelle musiche di Scarlatti, Bach e Händel. Sabato 31, sempre alle 20, la location sarà la Fortezza di Montalcino. Si esibiranno Maria Cenname (soprano), Tamar Ugrekhelidze (mezzo soprano), Daniele Falcone (tenore), Alberto Comes (basso), e l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giovan Battista Varoli e il Coro Harmonia Cantata diretto da Raffaele Puccianti.