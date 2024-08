Enrico Vanzina | L’arte della leggerezza contro i lugubri seriosi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 agosto 2024) Sui calendari d’agosto potrebbe campeggiare la frase di Leo Benvenuti che fece sua: “In fondo cos’è la vita? Sono venti estati utili”. In cui “ci succedono”, chiosò sul ‘Diario diurno’ uscito nel 2022 per HarperCollins, “quelle cose importanti che rendono la vita degna di essere vissuta”. “Dopo, succedono molte altre cose. Ma non è più il tema principale, sono variazioni. Arrivano la stanchezza, un po’ di noia, incomprensioni. Alle quali si ribatte con la fuga, o con l’intelligenza, o con qualche compromesso. Per mantenere in vita quello che era stato deciso vent’anni prima. In estate”. Raccontare questa stagione al cinema con ‘Sapore di mare’ fu utile non solo ae al fratello Carlo, ma agli italiani, e quel film del 1983 che è diventato un classico tornerà restaurato il 29 agosto nelle sale anche per chi all’epoca alzava il sopracciglio e s’è (forse) ravveduto.