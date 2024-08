The Sun | Osimhen al Chelsea Lukaku e Casadei nell’affare Ma quanto c’è di vero?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il Tabloid The Sun rivela cheè vicino al, nella trattativa al Napoli andrebberoe 50 milioni. CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato regala sempre sorprese, ma questa volta la notizia fa alzare più di un sopracciglio. Il tabloid inglese The Sun ha lanciato una vera e propria bomba: Victorsarebbe a un passo dal. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa c’è diin questa clamorosa indiscrezione. La notizia del The Sun:alal Napoli Secondo il giornale britannico, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, avrebbe fatto un blitz a Londra per sbloccare l’affare. Il, dopo aver rinunciato all’acquisto del giovane Omorodion, punterebbe tutto sul bomber nigeriano.