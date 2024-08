Nel Napoli c’è una trappola le parole che scuotono il gruppo azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) Mancano pochi giorni alla sfida di campionato contro il Verona, ma in queste ore ci sono state delleche hanno scosso tutto l’ambiente. Dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia ai calci di rigore contro il Modena (squadra del campionato di Serie B), ildi Antonio Conte è pronto per esordire anche nella prossima Serie A. Domenica prossima, esattamente alle ore 18.00, ilgiocherà infatti allo Stadio Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti nel primo turno del campionato 2024/25. Gli azzurri, ovviamente, sperando di iniziare il campionato con tre punti, ma in queste ore ci sono state delleche hanno scosso tutto il contesto partenopeo.