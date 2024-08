Calciomercato Perugia nuovo innesto in difesa | dalla Roma arriva Matteo Plaia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ildefinisce unacquisto diper la, a titolo temporaneo,, che nella passata stagione ha collezionato 29 presenze con due gol in giallorosso. Il comunicato del club “ACCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con ASper l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore. Il difensore classe 2006 è nato a Bruxelles e, dopo aver iniziato nello Spezia, è stato acquistatodove ha percorso tutta la trafila nel settore giovanile fino alla Primavera. Il 6 agosto scorso ha esordito con l’Italia Under 19. Benvenuto in biancorosso!“ L'articoloinCalcioWeb.