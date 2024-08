Vaiolo scimmie Bassetti | In Africa ha colpito bimbi Italia rischia casi importazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 ago. (Adnkronos Salute) - Ildelletorna a fare paura. L'ha dichiarato l'mpox un'emergenza sanitaria pubblica per la sicurezza continentale. L'Organizzazione mondiale della sanità ha convocato per oggi il Comitato d'emergenza. Ma l'è a rischio? "Questo è undiverso rispetto a quello delleche aveva riguardato nel 2022 per la maggior parte uomini che fanno sesso con altri uomini, quindi una malattia trasmissibile non solo con i rapporti sessuali - che si era contenuta con lo sforzo delle vaccinazioni e con comportamenti corretti in quella fascia - oggi insta colpendo i bambini e le donne in gravidanza". A lanciare l'allarme all'Adnkronos Salute è Matteo, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.