Serie d Montevarchi la metamorfosi di Martinelli | Lelli lo schiera al centro della difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A soli 24 anni si può essere uno dei "senatori" dello spogliatoio. E’ il caso di Sean, il difensore dell’Aquila tornato in Valdarno dopo l’annata vissuta a metà tra Sansepolcro e Riccione United. Il Braveheart del, anche per le radici scozzesi ereditate dalla mamma, ha tutti i crismi del giocatore duttile e veloce. Pupillo di Roberto Malotti nei tre anni e mezzo trascorsi dal 2019 sulla panchina rossoblù e all’epoca padronefascia sinistra, sin qui è stato utilizzato da Nicocome centrale nella retroguardia a quattro , esperienza non inedita per lui: "Ancora devo migliorare – ha spiegato il numero 23 aquilotto – ma cerco di fare quello che mi chiede il mister. Il nostro compito è di pressare alto e i progressi si vedono gara dopo gara".