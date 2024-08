Miss Italia senza lo storico costume Patrizia Mirigliani dopo le polemiche | Non è per pudore…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), patron del concorso, si è raccontata in una lunga intervista a MowMag tra anticipazioni e rumors circa il concorso di bellezza più famoso del nostro Paese. Moltesi sono abbattute sulla coroncina delle, a partire dallo stop della messa in onda in televisione del concorso. Anche per quest’anno nulla da fare:non vedrà la luce in tv, bensì esclusivamente attraverso i social. Se inizialmente sembrava che la Rai potesse avere un ripensamento in merito, l’ipotesi è poi sfumata nel nulla. Dal 4 al 7 settembre avverranno le prefinali a Numana, nella cornice del Parco del Conero, all’interno del Resort De Angelis e nella stessa location dall’8 al 15 ci sarà la prima academy targata