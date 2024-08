Cambio nella staffetta dell’Italia alle Olimpiadi | Desalu escluso a poche ore dalla finale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’Italia a caccia di una medaglia pesante,serata del 9 agosto, in occasione della4×100 di atletica leggera a Parigi 2024. Con Marcell Jacobs, ovviamente, nel ruolo di azzurro più atteso allo Stade de France, assieme a due dei suoi compagni storici, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Mancherà invece Fausto, presente in semie che è stato fatto fuori aore, proprio a favore di Patta in terza frazione. Completerà il quartetto azzurro Matteo Melluzzo in prima frazione.Leggi anche: Lutto nel mondo della musica: morto il discografico Patrizio Romano, aveva 62 anni L’Italia si è qualificata col quinto tempo assoluto (38?07) dopo le due semifinali, dietro nell’ordine Stati Uniti (37?47), che tuttavia dovranno fare a meno di Noah Lyles, debilitato per il Covid, Sudafrica (37?94), Gran Bretagna (38?04) e Giappone (38?06).