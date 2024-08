LIVE Italia-Francia 0-1 volley Olimpiadi 2024 in DIRETTA | transalpini incontenibili 8-11

Leggi tutta la notizia su oasport

13-12 Ace di Michieletto. Time-out. 12-12 Fatica l'in attacco, poi invasione di Brizard. 11-12 Diagonale di Clevenot. 11-11 Muro di Russo su un attacco di seconda di Brizard. 10-11 Parallela di Romanò. 9-11 Invasione dell', che spreca l'occasione del pareggio. 9-10 Attenzione. Dopo una richiesta di moviola, viene attribuito il punto all'. 8-11 Scambio lungo, pasticciano gli azzurri e Patry vince il contrasto a rete con Michieletto. 8-10 Diagonale di Patry. 8-9 Diagonale di Romanò. Ma Giannelli è sempre costretto a palleggi complicati, causa ricezione non perfetta. 7-9 Mani fuori di Patry. 7-8 Si sblocca finalmente Lavia. Time-out De Giorgi. Lasta esprimendo unstraordinario, c'è poco da dire. Gli azzurri per il momento non sanno cosa fare. 6-8 Ace di Brizard, Lavia sbaglia la ricezione.