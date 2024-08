Pancotto promuove il mercato dell’Unahotels | Roster equilibrato Winston sarà un leader

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) A 69 anni ben portati continua a vivere con passione il basket e anche se, temporaneamente, non allena, quotidianamente segue la palla a spicchi e decine di giocatori su tutti i media possibili. Per questo Cesare, veterano di lungo corso della panchina (con un’esperienza anche alla Pallacanestro Reggiana ai tempi delle Cantine Riunite) che a maggio ha chiuso due proficue stagioni (di cui una mezza da capo allenatore) a Napoli, è il profilo migliore per valutare ilcon cui l’Unahotels affronterà la prossima annata, in serie A e in Fiba Champions League., che giudizio dà della nuova Reggio? "È una squadra equilibrata, nella quale sono stati inseriti, pensando agli intendimenti di management e staff tecnico, i tasselli giusti al posto giusto".