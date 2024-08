Olimpiadi | Italia sotto di 5 medaglie rispetto a Tokyo 2020 Quota 40 complicata | le carte rimanenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Siamo al giro di boa. Otto giorni sono trascorsi dall’inizio delledi Parigi 2024 e altrettanti ne mancano prima dello spegnimento della fiamma olimpica. Alla vigilia dei Giochi, le più accreditate testate internazionali attribuivano all’un bottino superiore alle 40, dunque in crescita. Anche OA Sport si era espressa in questo senso, pronosticando 44 podi complessivi, di cui 12 d’oro. Le previsioni in questione potrebbero rivelarsi sin troppo ottimistiche. Se andiamo a fare un confronto con la scorsa edizione, l’dopo otto giorni vantava 24, ben 5 in più di quelle attuali. Gli ori sono però triplicati da 2 a 6. Chiaramente ripetere l’exploit dell’atletica (5 ori) sarà pressoché impossibile, anche perché sono già state archiviate ben tre gare potenzialmente da vittoria: le 20 km di marcia e il getto del peso maschile.