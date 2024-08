Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ottaviani Sorrisi e abbracci da una parte, protocolli militari dall’altra. Sono due facce della stessa medaglia che è rappresentata dallo scambio diepocale di due giorni fa. Dove anche i curriculum vitae degli ormai exsono ai poli opposti. Vadim Krasikov, il nome più importante sulla lista di, è un agente dell’FSB – come ha svelato la Russia –, l’erede del KGB, il potente servizio segreto del regime sovietico. Lo stesso dove ha lavorato per anni anche il presidente Putin. Dev’essere per questo che il capo del Cremlino si è presentato alla scaletta dell’aereo con i più alti gradi dell’esercito e lo ha abbracciato fraternamente. Per lui, riportare a casa Krasikov, condannato in Germania per l’assassinio di un dissidente ceceno, era una vera e propria questione di principio.