Terremoto in Italia scossa fortissima e lunghissima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una forte e lungadiè stata avvertita a Cosenza in Calabria. La prima stima provvisoria dell’Ingv parla di undi magnitudo tra 4,9 e 5,4. STIMA #PROVVISORIA #Magnitudo tra 4.9 e 5.4 ore 21:43 IT del 01-08-2024, prov/zona Cosenza #INGV39921481— INGVterremoti (@INGVterremoti) August 1, 2024 L’epicentro Numerose persone si sono riversate per le strade nella provincia di Cosenza. L’epicentro delsi trova a Mandatoriccio, a soli 3 chilometri da Pietrapaola, dove i residenti hanno abbandonato le abitazioni per precauzione. Le dichiarazioni del sindaco Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ai microfoni di Rai: «Ero fuori città. Si è sentita in più parti della Calabria. A Cosenza la situazione è sotto controllo nonostante momenti di panico. No nabbiamo ricevuto comunicazione dalla Protezione Civile Regionale».