Scambio di prigionieri Usa-Russia | rilasciati 26 ostaggi tra cui 4 americani Biden | Il calvario è finito

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Il loro brutale”. Così il presidente americano Joeha espresso il proprio sollievo per il rilascio dei detenutinel quadro dellocon Mosca. Quello di oggi ha detto “è un “pomeriggio molto bello, perché quattroingiustamente imprigionati tornano a casa. Erano stati condannati in processi farsa”, ha aggiunto circondato dai familiari dei detenuticoinvolti nello. Tra gliEvan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal condannato a 16 anni di carcere per spionaggio, e l’ex marine americano Paul Whelan.Usa-ad Ankara 26Loè avvenuto all’aeroporto di Ankara e coinvolge in tutto 26 persone dalle carceri di 7 diversi Paesi, Usa, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia,e Bielo