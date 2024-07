Roma incendio vicino a Tribunale di piazzale Clodio | chiuse alcune strade VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unè divampato oggi dietro la Corte d’Appello di. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme, deflagrate intorno all'ora di pranzo. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i carabinieri della Compagnia Trionfale, sono intervenuti anche gli elicotteri che, sorvolando l'area, hanno sganciato carichi d’acqua sulla zona della riserva naturale di Monte Mario. A causa del rogo, sono chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un'area in via Teulada.