Mi sono tagliata un pezzo di dito hanno cercato di ricostruirlo… Vorrei che notaste quale dito è | incidente per l’Estetista Cinica durante le vacanze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Siccome me lo state chiedendo in tantissime, in occasione del mio secondo giorno dimifatta molto male a un, anzi a approfitto per ringraziare la ragazza dell’ambulanza di Ponza che mi ha detto ‘ma tu sei?'”: inizia così il racconto social del, ovvero Cristina Fogazzi. Un bruttodelnon si conosce la dinamica ma che l’ha costretta a rientrare nella Capitale: “Midetto ‘signora deve andare in ospedale’ e quindivenuta a Roma e ieri sera mioperato ilper cercare di ricostruirlo perché miundi“. In una story successiva, Fogazzi aggiunge: “Peròche nostasteè“. E mostra il medio con un leggero sorriso e facendo l’occhiolino.