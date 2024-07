LIVE Italia-Croazia 14-9 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | gli azzurri allungano nell’ultimo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

3.33 Doppia superiorità numerica per la. 4.11 Di Fulvio fa anche da portiere ed aiuta del Lungo a parare la conclusione di Vukicevic. 4.40 Superiorità numerica per la, la quindicesima della loro partita. 5.11 GOOOOOOL!! Che gol di Di Fulvio che raccoglie il pallone e di prima intenzione batte il portiere avversario.14-9. 5.28 Palla dentro verso Bruni che guadagna l'espulsione. 5.55 Passaggio centrale dei croati che è fuori misura. Recupera il pallone Marco del Lungo. 6.17 Gol di Condemi!! Dopo il controllo al VAR viene confermata la rete dell'azzurro.13-9. 5.58 Sulla ripartenza vanno a segno i croati. Si va al monitor per valutare il tiro precedente degli. Possibile momento chiave: da un possibile +4 ad un eventuale -2. 6.17 Azione dubbia! Il tiro di Condemi viene parato da Bijac.