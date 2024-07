L' alleanza con Schlein spacca Italia Viva | la lettera di contestazione a Renzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladi Matteoal nostro giornale non è passata inosservata. Però ha provocato, a giudicare dalle reazioni, l'effetto opposto a quello che si era prefissato. Per la prima volta il leader è contestato con una certa forza dai suoi stessi sostenitori. Tutto nasce lo scorso 19 luglio, quandoha innestato la retromarcia lasciando perplessi anche i suoi fedelissimi. Pochi mesi prima il fondatore di IV aveva dato alle stampe il suo ultimo pamphlet, "Palla al centro", dove illustrava la necessità di costruire un centro moderato «opposto alle opposizioni«. Ed ecco il contrordine, vergato di suo pugno per Il Tempo: «Le Europee hanno dimostrato che il Terzo polo è irrilevante. E se lo è in una competizione con il proporzionale, immaginatevi cosa potrà accadere in uno scontro a due col maggioritario», ha detto scrivendo al nostro giornale.