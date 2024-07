Giovane si uccide nella sua cella tragedia senza fine | nelle carceri italiane quasi dieci suicidi al mese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prato, 29 luglio 2024 – In quel momento il suo compagno diera impegnato in altre attività. Lui era solo quando ha deciso di morire: ha usato una corda rudimentale e si è impiccato. È stato trovato agonizzante attorno alle 19 di sabato da uno degli agenti impegnati nel controllo del reparto di media sicurezza del carcere di Prato. Il ragazzo, 27 anni, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, chiudendo gli occhi su un orizzonte che lo avrebbe visto scontare la pena (era pluripregiudicato per svariati reati, tra cui furti e rapine) fino al 2032. Ildetenuto era italiano di origine sinti, proveniva da Viareggio. Sposato, con figli, qualchefa non era rientrato in carcere dopo aver usufruito di un permesso, ma poi era stato rintracciato e arrestato. Fatto sta che è l’ennesima croce, questa, piantatapancia di un Paese che non può più ignorare il problema