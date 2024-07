Fedez tra due fuochi la nuova fidanzata Garance risponde alla ex cognata Valentina Ferragni | volano scintille

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 29 luglio 2024) Cosa succede fraAuthié, ladi, e l’exdi lui,? Come sappiamo, negli ultimi giorni fra le due ragazze ci sono stati strani movimenti Tutto è cominciato quandoè stata chiamata a presenziare come ospite, insieme a Veronica Ferraro,sfilata di Paul Marciano a Forte dei Marmi. In passerella, la sorella di Chiaraha trovato proprio lafrancese diAuthié. Quest’ultima, professionalissima, ha sfilato senza batter ciglio, ma qualcuno ha notato un dettaglio prevedibile– che su Instagram ha condiviso parti salienti della sfilata – ha mancato di riprendere il momento in cui è apparsa in passerella ladi. Non solo, ma qualcuno ha immortalato anche gli sguardi di ghiaccio della sorella minore di Chiara e della migliore amica di lei, Veronica.