Arriva la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arezzo, 29 luglio 2024 – Per i nati fra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025 da ottobre sarà possibile sottoporsi adil(Rsv). Unche è responsabile della maggior parte delle infezioni acute delle basse vie respiratorie nei più piccoli. L'infezione durante la stagione invernale richiede l'ospedalizzazione di circa un bambino su 50 e circa il 20% dei piccoli ricoverati ha necessità di essere curato in terapia intensiva. Da qui il via, a partire da ottobre, alla primadigratuita da parte della Regione Toscana in collaborazione con le Asl e che vedrà il personale della Asl Toscana Sud Est scendere in campo per proteggere i più piccoli durante la stagione invernale da unche può avere complicanze anche gravi.