Rifiuti dati alle fiamme vicino alla centralina elettrica intervengono i vigili del fuoco

(Di domenica 28 luglio 2024) Busto Arsizio (Varese), 28 luglio 2024 – Un rogosei del mattino di domenica, quando in giro non c’è praticamente nessuno. Di probabile origine dolosa. La chiamata al 115 ha fatto accorrereprime luci dell’alba, in via Marconi a Busto Arsizio, diverse squadre deidel. Un intervento provvidenziale e tempestivo che ha permesso di circoscrivere i danni, e soprattutto di impedire che alcuni contatori della corrente nelle vicinanze del rogo potessero essere intaccati con conseguenze facilmente immaginabili. I contatorifine non sono stati intaccati e sono rimasti solo anneriti.