Ginnastica artistica Abbadini | Alle Olimpiadi bello anche essere riserva Casali | Pensavo di aver rovinato tutto

(Di domenica 28 luglio 2024) L’Italia ha strappato la qualificazione alla finale a squadre dimaschileOlimpadi di Parigi 2024, rientrando tra le migliori otto per la prima volta nella propria storia. Yuminsi è distinto sul giro completo, qualificandosi alla finale del concorso generale individuale con l’ottavo riscontro e risultando la primaalla sbarra. Mario Macchiati si è meritato l’accesso all’atto conclusivo dell’all-around, mentre Lorenzo Minhha commesso delle sbavature che lo hanno privato della possibilità di ottenere gioie in ambito individuale. Gli azzurri hanno analizzato la proprie prestazioni attrso i canali federali. YUMIN: “Mi sono ritrovato nella stessa situazione dei Mondiali di Liverpool. Mi sono sforzato di non pensare che ero l’ultimo e che c’erano stati degli errori.