Ancona si parte | raduno per il 3 agosto Alle Terre di Maluk il ritiro | accordo vicino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Ritrovo sabato prossimo 3per la presentazione dei nuovi giocatori e le visite mediche, al lavoro da lunedì 5. Molto probabilmentedi, l’agriturismo di Andrea Marinelliporte di ChiaravCozze di Monte San Vito. Manca ancora l’ufficialità, però. L’di Marconi, Polci & C. procede spedita in più direzioni, perché tante sono le questioni da risolvere sul tavolo del direttore generale Francesco Ancarani e del responsabile dell’area tecnica Vincenzo Guerini. C’è l’aspetto del mercato a cui sta lavorando soprattutto il ds Pietro Tamai, insieme al mister, Massimo Gadda, e poi c’è tutto il resto, che non è poco: la sede deglinamenti, il, il materiale, la sistemazione dei giocatori, il ruolo dell’addetto stampa, la prossima conferenza in cui Gadda e compagni spiegheranno il loro progetto tecnico.