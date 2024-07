Ordine Medici Napoli Cerrota Ordinatamente | Grazie per il sostegno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Elezionedeidi. Il dottor Giusepperingrazia il collegio che lo hanno sostenuto con la listaa 2076 colleghi per i voti relativi al collegio dei revisori,ad altri 1936 per il consiglio direttivo. Dai risultati di questa tornata elettorale si evince concretamente che, il 52% della categoria medica napoletana votante, ha voglia di cambiamento e che, il commissariamento, di breve durata, non è stato affatto cavilloso, come più volte definito dalla lista “Etica”, bensì sintomatico della necessità di trasparenza e di un segnale di discontinuità rispetto all’operato dell’attuale direttivo.