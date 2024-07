Netanyahu al Congresso Usa L’assedio dei manifestanti pro Gaza Il premier | Utili idioti di Teheran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) È un’America cambiata in poche ore quella in cui è sbarcato ilisraeliano Benjamin. Il presidente Usa Joe Biden, abbandonata la corsa per la rielezione e superato il Covid, è tornato ieri alla Casa Bianca, mentre Kamala Harris è in Indiana per rilanciare la campagna elettorale dei dem, ora nelle vesti della leader. È un’America strana, bifronte con un presidente in carica nello Studio ovale a completare gli ultimi sei mesi del suo mandato e la sua vice, Kamala, a raccoglierne la torcia dell’eredità e ad affrontare gli attacchi diretti di un Donald Trump scatenato. È il volto rinnovato della battaglia per la Casa Bianca che proseguirà fino a novembre. Il tycoon si è scagliato contro i fondi elettorali della Harris dicendo che sono illegali, perché li ha raccolti Biden e non possono essere trasferiti in automatico a lei anche se erano nel ticket insieme.