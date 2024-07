Un bando per valorizzare il turismo culturale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pubblicato dal Comune l’atto di nomina del Responsabile unico di procedimento per ilvolto a selezionare progetti da realizzare attraverso le risorse del piano complementare del Pnrr. In particolare, della macromisura B ", cultura, sport e inclusione", linea "Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo di attività culturali, creative, sportive e per l’innovazione dell’offerta turistica". Il Rup sarà il geometra Cristina Puliga, funzionario tecnico dell’Area Manutenzioni. I progetti possono avere un costo compreso tra i 200 mila euro e i 4 milioni e il Comune "ha un significativo interesse ail patrimonio per il rilancio economico e sociale del territorio che passi attraverso i beni culturali e il".