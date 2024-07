Un posto al sole trama 23 luglio 2024 | Mariella si allontana da Guido

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 23 luglio 2024)saranno ogni giorno più distanti ad Unal, come si evince dalladella soap opera di Rai 3 in onda martedì 23. La Altieri, infatti, deciderà di andare in vacanza con Bice in compagnia del piccolo Lollo, dopo aver preso ormai coscienza della gravissima crisi che sta vivendo con. Quest'ultimo, messo alle strette dalla moglie a proposito dei suoi sentimenti per Claudia Costa, alla fine ha confessato alla donna di aver perso la testa per l'attrice e questa rivelazione ha completamente destabilizzato. La vigilessa, in particolare, ha capito di non poter più gestire la sua relazione con Del Bue e, spinta anche dalle parole della Cerruti, ha deciso dirsi datrascorrendo le vacanze con l'amica.