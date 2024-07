Ero il re delle televendite oggi pesco calamari a Lampedusa Intervista a Roberto Da Crema il baffo d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024) Ala sveglia al mattino è alle cinque e trenta, l’imbarco è in solitaria a 12 miglia dalla costa per pescare a bolentino qualche buon dentice «un po’ da mangiare e un po’ da regalare». Il pranzo è alle 14, e alle 15.30 il bagno in mare. Qualche ora per riposare e alle 18 si va a pesca dial tramonto. È questa (in parte) la nuova vita dida, detto, il televenditore più famoso d’(dalla voce asmatica) che quest’anno festeggia quarant’anni di carriera, sotto il sole dell’isola siciliana dove passa almeno dieci giorni al mese, tutto l’anno, alternando il sorno con la sua casa a San Donato Milanese dove in zona gestisce i magazzini Pubblistore. Insomma, è anche un pescatore? Sì, sono un pescatore, sono arrivato qua aotto anni fa. Ho sempre pescato nei fiumi, ma il mare è un'altra cosa.