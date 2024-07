Convivere con chi vuole la patrimoniale? Sfida a Renzi e Boschi | qua salta Italia Viva e il piano della Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)riportarestabilmente a sinistra, Matteo, insieme a Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e sinistra. Ma qualcuno nel partito sembra non essere d'accordo e proverà arlo. E' Luigi Marattin, exano di ferro dentro ai dem, oggi deputato di IV in aria di rivolta, che a La Stampa chiede a gran voce un "congresso per decidere la linea" del piccolo movimento rimasto sotto la soglia di sbarramento alle ultime elezioni europee nonostante l'alleanza con +Europa. "Non vedo come la storia di IV possacon chila, abolire il Jobs Act, odia la meritocrazia, vede la spesa pubblica come soluzione di tutti i mali, è giustizialista e ha dubbi sulla collocazione atlantica. Non sono dettagli ma abissi culturali che nessuna speranza su qualche 'collegio buono' può colmare", sono le parole durissime di Marattin su La Stampa.