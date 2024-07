Renzi tira dritto verso il centrosinistra ma M5S e pezzi di Italia viva frenano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - Programma, credibilità, coerenza. Dalla linea ideale che congiunge questi tre punti potrebbe risultare il perimetro del campo progressista. A queste tre parole sembrano affidarsi, al momento, le forze dell'opposizione per mettere da parte veti, diffidenze e resistenze interne ai singoli partiti. Soprattutto per non rischiare di impantanarsi nell'eterno dilemma "si',no". La foto dell'Aquila ha riacceso un dibattito che sembrava superato con la scelta del "tridente" Partito Democratico-Movimento 5 Stelle-Alleanza Verdi Sinistra. Quell'abbraccio fra Matteoed Elly Schlein è rimasto indigesto a molti, soprattutto dentro. Ancora più indigeste sono state le parole che quella foto hanno accompagnato: "Le elezioni europee ci pongono di fronte a un bivio", ha spiegato il leader Iv: "Un nuovo soggetto centrista o il".