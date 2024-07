Tour de France 2024 Tadej Pogacar | Non ero mai andato così forte | pazzesco vincere Giro e Tour

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)incontentabile: lo sloveno fa sei vittorie di tappa alde, trionfa anche nella cronometro di Nizza e piazza la terza vittoria consecutiva. Un dominio anche oggi per il signore in giallo, che ha monopolizzato questa Grande Boucle, ha dato spettacolo, è stato piùdi tutti ogni giorno ed è arrivato alla gloria. Queste le sue parole dopo aver inflitto anche oggi oltre un minuto di distacco a Vingegaard: “Sono veramente contento. non posso descrivere quanto sia emozionato in questo momento. Gli ultimi due anni alsono stati duri e difficili, abbiamo commesso alcuni errori, quest’anno invece ètutto alla perfezione. Sono davvero super felice diqui, non ho parole. Alho avuto una giornata storta, qui invece è stato tutto sotto controllo in ogni tappa, ètutto per il meglio”.