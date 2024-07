Rimbambiden Gomez e il libro sul presidente Usa Citati | Stampa troppo concentrata su Trump ha perso imparzialità su Biden

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Joesi presentò al suo elettorato con l’ambizioso progetto di riunire l’America, ma negli anni della sua presidenza non ha fatto nulla per portare avanti questo discorso, al contrario ha portato più benzina sul fuoco contribuendo ad alimentare la profonda spaccatura interna di questo paese. Peter, Stefanoe Roberto Zanni dialogano sull’America di oggi, che si prepara al voto in un momento difficilissimo della sua storia, a partire dal, edito da PaperFirst. Questa raccolta dei più esilaranti strafalcioni dell’uomo più potente del mondo si delinea anche come un atto di accusa verso laoccidentale, inclusa quella italiana, che ha forse sottovalutato finora le preoccupanti condizioni psicofisiche di Joe