Ordine dei Medici di Napoli rinnovo del Consiglio direttivo | vince la lista Etica di Zuccarelli

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Dopo un cavilloso commissariamento era indispensabile un segnale forte da parte di tutta la categoria, a prescindere dall’orientamento. Ecco perché, i veri vincitori di queste elezioni sono stati ie gli odontoiatri die provincia”. Brunocommenta così l’esito del voto che, tra il 12 e il 15 luglio, ha portato aldeldell’deiChirurghi ed Odontoiatri die provincia. A competere le liste Ordinatamente, Rinascita ed, e proprio quest’ultima ha ottenuto il maggior numero di voti, confermandosi come scelta dei camici bianchi. Nel dettaglio, alla conclusione delle operazioni di spoglio i voti per la” sono stati 2.985, per la“Ordinatamente” sono stati 1.936. LaRinascita ha raccolto invece 1.242 voti.