Camila Giorgi irreperibile anche per l’avvocato che ha lasciato il suo incarico Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Che fine ha fatto? Se lo chiedono tutti. Sebbene sia presente sui social (l’ultima foto pubblicata su Instagram risale a due giorni fa), per la Guardia di Finanza e il suo ormai ex avvocato risulta introvabile. Tanto che la sua difesa l’ha mollata. Ladello Sport scrive: Chissà dov’è. È questo che il sistema giudiziario e il suo ex avvocato (Cristian Carmelo Nicotra), in sintesi, si stanno chiedendo oramai da mesi. L’ex numero uno italiana è sparita dopo aver annunciato all’Itia il ritiro dal tennis professionistico. Gli occhi non per forza più attenti, invece, possono ricostruire in parte dove si trova la tennista marchigiana: basta seguire il suo profilo Instagram. Le stories non mancano mai: prima le foto di lei in abiti e costumi disegnati dalla mamma, poi quelle con le amiche, il tutto ambientato presumibilmente negli Stati Uniti d’America.