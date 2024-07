AEW | Mariah May o Toni Storm? Non chiedetemi perchè ma come mai ci è voluto così tanto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 luglio 2024) La scorsa settimanaMay ha sorpreso tutti dopo la sua vittoria della Owen Hart Cup e ha attaccato brutalmente, in un modo raramente visto a livello femminile, la campionessa. Sorpresa più per il tempismo che per le sue intenzioni, con un tradimento che era abbastanza atteso dopo mesi in cui l’inglese era stata presa sotto l’ala dalla campionessa, mostrando grande affetto e intesa tra le due. Con la vittoria dell’Owen Hart Foundation Tournament May si è guadagnata anche la possibilità di sfidaread All In e a casa sua cercherà in tutti i modi di conquistare il titolo AEW. All AboutQuesta notteMay si è presentata con la theme di “Limitless”e con la sua stessa acconciatura e vestiti. La britannica ha esordito dicendo che onestamente tutti avevano capito che sarebbe successo (il tradimento), tutti eccetto